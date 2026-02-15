Bologna, Sartori: "I contratti dei giocatori non c'entrano nulla con il nostro percorso"

Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, ha parlato nel pre-partita di Dazn. Di seguito le sue parole: "E' un momento difficile, se ne esce con un risultato utile. Stiamo facendo gruppo, speriamo di uscirne presto. Stiamo perdendo posizioni, bisogna guardare avanti, ma attenti dietro".

Si andrà avanti con Italiano?

"Abbiamo immensa fiducia in Italiano e si continuerà insieme".

Situazione rinnovi?

"Non capisco questa problematica. Ci sono squadre con 6-7 giocatori a scadenza, sembra che il nostro periodo dipenda da questi problemi. I contratti non centrano nulla con il nostro percorso, lo dico per l'ultima volta".