Sassuolo, Aquilani: "Fragilità preoccupante, prendiamo gol con una facilità incredibile"

Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con la Fiorentina:

"Mi preoccupa la fragilità della squadra: quando la partita si mette su un binario diverso, diventa estremamente difficile. Abbiamo cambiato un po' di cose, ma subiamo gol con una facilità incredibile e questo purtroppo fa la differenza.

Noi con la palla possiamo fare di più. In questi giorni abbiamo spostato il focus sulla fase di non possesso. Forse una partita così la puoi portare a casa se ti dice un po' bene, ma non è una cosa che mi appartiene. In questo momento abbiamo difficoltà oggettive, stiamo facendo male: dobbiamo guardare in faccia la realtà. Le abbiamo provate tutte e non riusciamo a uscire. Il calcio ti dà sempre un'opportunità, ma ci sono degli aspetti preoccupanti".

Sassuolo è un ambiente che non mette pressioni, ma questo può essere un problema? I tuoi giocatori rischiano di non sentire la puzza del pericolo incombente?



"Hai detto una cosa giusta. La puzza, se non c'era, ora l'abbiamo messa. Dovevamo annusare il pericolo, non possiamo appellarci a questo alibi, sarebbe sbagliato. In Serie A abbiamo affrontato squadre forti, la Fiorentina ha giocatori importanti: come molli un attimo, ti fanno male. Oggi abbiamo fatto un po' meno con la palla e me lo aspettavo, perché abbiamo cercato di lavorare sulla fase di non possesso".

16 gol subiti nelle ultime 4 partite. È un dato scoraggiante?



"Sì, anche se i gol vanno contestualizzati e analizzati, ma non posso nascondermi dietro questi numeri impietosi. Dobbiamo guardare in faccia la realtà, perché questo è un problema importante che va risolto. Prendiamo gol con una facilità che non è normale. A questi livelli non si può prendere gol con questa facilità".