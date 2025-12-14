Sassuolo, Carnevali: "Volpato avrà un grande futuro, lo stiamo aiutando a crescere"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla sfida col Milan: "Per noi è affascinante per la situazione di classifica e perché essere qui per giocare in questo stadio ha sempre un fascino speciale. C'è un ricordo che ci lega alla famiglia Squinzi, di grandi tifosi rossoneri".

C'è sempre qualcosa di nuovo?

"Quest'anno sappiamo che è un campionato difficile, siamo partiti dal centrocampo facendo un giusto mix tra giocatori di grande spessore e in cui crediamo: sono il nostro ago della bilancia. Oggi giochiamo contro un grande club, ma sono convinto che anche qui faremo la nostra parte".

Che prospettive ha Volpato?

"È" un ragazzo giovane, è con noi da qualche anno e lo stiamo aiutando a crescere. Deve fare ancora tanto cammino, ma le potenzialità già si vedono. Giocare all'ombra di Berardi gli dà questa possibilità, sono sicuro che avrà un grande futuro perché ha caratteristiche che in questo campionato non hanno in molti".