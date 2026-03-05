Carnevali sicuro: "Berardi è da Nazionale. Troppo accanimento contro gli arbitri"

“Secondo me Berardi è da nazionale, sicuramente”. Intervistato da Radio Sportiva, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla così dell’ipotesi di rivedere Domenico Berardi tra i convocati della Nazionale di Gennaro Gattuso: “Io sono di parte ma cerco di essere anche realista. Lo vedo tutti i giorni, lo vedo negli allenamenti e lo vedo la domenica come gioca.

Oggi è un giocatore che ha caratteristiche e qualità che lo possono vedere chiunque quando viene alla partita, per cui è un giocatore che è diventato anche completo perché è maturato. È vero che ha avuto anche un infortunio due anni fa, un infortunio importante, ma ha recuperato. Ha giocato anche il campionato di Serie B e quest'anno è tornato proprio ai suoi massimi livelli. Poi dopo deciderà Gattuso ma io quello che posso dire è che è un giocatore da nazionale".

Il dirigente neroverde si è poi espresso sulle tante polemiche legate agli arbitraggi: “La cosa principale che mi è dispiaciuta negli ultimi periodi è vedere questo accanimento nei confronti degli arbitri, soprattutto anche da parte di alcuni club importanti, questa lamentele nei confronti di loro perché credo che sia esagerato totalmente. Gli arbitri hanno fatto degli errori, chissà quanti errori fanno i giocatori e quanti errori fanno i dirigenti, per cui non è giusto questo accanimento. Va migliorato il VAR perché secondo il mio punto di vista il VAR deve entrare soltanto in merito in occasioni proprio evidenti dove ci sono degli errori importanti, non nelle minime cose, devono essere gli arbitri a essere i protagonisti in campo e devono decidere loro, nel bene e nel male, ma devono decidere loro. Il VAR deve intervenire se c'è qualcosa di eclatante, giustamente deve intervenire sennò che sta lì a fare, ma non sulle minime cose. Poi il gioco deve essere più scorrevole, bisogna far giocare, non fermarsi ogni momento e deve essere più divertente perché quando ci si ferma e soprattutto poi quando ci sono situazioni magari in cui i giocatori fanno degli errori tipo quello che ha fatto Bastoni, è chiaro che poi dopo bisogna anche intervenire anche in questo caso, anche sugli arbitri stessi".