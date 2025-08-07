Ufficiale
Sassuolo, depositato in lega il contratto di prestito di Briajan Gjyla dal Brescia
TUTTO mercato WEB
Torna a vestire la maglia del Sassuolo il classe 2007 Briajan Gjyla. Attraverso il sito ufficiale della Lega di Serie A si apprende del deposito, da parte del club emiliano, del contratto di trasferimento temporaneo dell'italo-albanese dall'Union Brescia.
Gjyla (18) già lo scorso anno ha militato della formazione Primavera del sodalizio neroverde in prestito dalla Feralpisalò, ovvero il club che oggi ha preso la denominazione di Union Brescia.
Con la formazione gardesana il ragazzo di Iseo aveva fatto anche il suo esordio in Serie B nel corso del torneo 2023/2024 nel match del 20 agosto 2023 in casa del Parma, terminato con la vittoria del club ducale per 2-0.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Le più lette
Ora in radio
17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile