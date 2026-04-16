Grosso non risponde ad ADL: "Sono un uomo di campo. Nico Paz? Non abbiamo quell'ambizione"

Fabio Grosso preferisce non risponde ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli aveva dichiarato qualche giorno fa che vorrebbe una Serie A a 16 squadre senza i club delle piccole città, ma il tecnico del Sassuolo ha dribblato la domanda sull'argomento: "Non mi entusiasma entrare in queste diatribe, io sono un uomo di campo e mi piacciono i valori di questo sport e tra questi c'è la meritocrazia. Rispetto il pensiero di tutti, ma io sono contentissimo dove lavoro, la proprietà ha dimostrato negli anni idee chiare e lungimiranza. Poi all'interno di quelle riflessioni ci sono tanti pensieri che entrano, io mi soffermo sul campo".

Fabregas ha detto che con il suo ds parla spesso di Koné. Lei con il suo parla spesso di Nico Paz?

"Non abbiamo quell'ambizione per il momento. Cerchiamo di migliorarci sempre passo dopo passo. Faccio sempre tante domande io a prescindere dalle gare, dai risultati, vado sempre a stuzzicare per capire le situazioni. Ho molto presente quello che abbiamo fatto, ora siamo concentrati sul rush finale. Abbiamo tirato fuori la testa dalle zone pericolanti. Proveremo a fare gara perché c'è un avversario forte al di là degli assenti ma abbiamo i giocatori a disposizione".

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