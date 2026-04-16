Empoli, Corsi: "Avanti con le trattative per il nuovo socio. Ora però conta altro"

Questo finale di stagione vedrà, sorprendentemente, l'Empoli lottare per la permanenza in Serie B. Sul finale di torneo della formazione di Fabio Caserta si è espresso, tramite le colonne de Il Tirreno, il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi:

"Ai tifosi posso dire solo due cose: la prima è 'grazie', per quello che ci hanno dato negli anni e anche in questo campionato, la seconda è 'scusatemi', perché sono dispiaciuto e mortificato per la stagione difficile che stiamo facendo vivere a tutti loro. La contestazione di domenica scorsa la considero una manifestazione di affetto, l’ennesima, e di preoccupazione. I ragazzi vanno sostenuti e spinti, ma sono certo che i nostri tifosi lo faranno dall’inizio alla fine della partita. Noi dobbiamo essere bravi a trasmettere l’energia ai giocatori.".

Corsi, poi, parla anche della situazione societaria, in merito al possibile ingresso di un nuovo socio: "Le trattative vanno avanti ma non sperate che vi dica altro perché non ha senso parlare oggi di queste cose, così come non ha senso rimuginare sugli errori commessi e i colpevoli. Se abbiamo cambiato tre allenatori e due direttori sportivi è chiaro, cristallino, che qualcosa non è andato, ma ora non è il momento di perdere energie fisiche e nervose sul passato e sul futuro. Conta la partita con la Virtus Entella, che può anche avere il vantaggio di essere forse più abituata di noi a trovarsi in situazioni di questo tipo".