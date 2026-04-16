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Lecce, assente dall'allenamento Pierotti per influenza. In parte con il gruppo Banda
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Ultimi aggiornamenti di casa Lecce dall'allenamento del mattino, che la squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha svolto al centro sportivo di Martignano. Assente come noto Francesco Camarda, con l'attaccante che ha comunque completato l'iber riabilitativo e presto dovrebbe tornare a disposizione del suo allenatore.
A riposo anche il centrocampista offensivo Santiago Pierotti per via di uno stato influenzale, solamente terapie invece per i due infortunati di lungo corso Medon Berisha e Kialonda Gaspar. Lavoro differenziato per Riccardo Sottil, seduta parzialmente in gruppo invece per Lameck Banda.
Domani il Lecce si ritroverà a Martignano per proseguire nella preparazione alla sfida contro la Fiorentina.
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