TMW Carnevali: "Non condivido il pensiero di De Laurentiis. Io in FIGC in futuro? Penso al Sassuolo"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla a margine dell'evento organizzato a Milano, zona San Siro, da Il Foglio, dei problemi del calcio italiano e di come avviare la ricostruzione: "La cosa importante è avere tutti la volontà di fare qualcosa di buono e cambiare cose che purtroppo sarà difficile che cambino. Riteniamo sia un sistema ingessato, e chiunque andrà a fare il capo della federazione avrà tanto da fare e non so se ci riuscirà, per cui dobbiamo far sì che tutte le varie componenti, specie la parte politica, possano aiutarci a risolvere i nostri vari problemi, che sono tanti. Dobbiamo fare davvero qualcosa però, con meno chiacchiere".

Abodi ha parlato di commissariamento: quanto questo può essere negativo per il calcio?

"Un commissario, un garante... cambia poco. Conta far sedere tutte le varie componenti e tutti fare un passo indietro: io ho una visione di calcio in generale, non alla mia società o alla Lega Serie A. Dobbiamo far sì che il sistema calcio in generale cresca, non solo la Nazionale Maggiore".

Vi preoccupa che la politica possa non appoggiare Malagò?

"Perché non dovrebbe? Il candidato è della Lega Serie A, ma se dovesse diventare presidente dovrà essere di tutti. La politica dovrà darci collaborazione, Malagò nel mondo dello sport ha fatto tantissime cose, penso alle Olimpiadi. Se Malagò avrà voglia di accettare bene, se sarà qualcun'altro, pazienza".

Il calcio non si ferma, il Sassuolo in Serie A fa belle figure e propone giovani che piacciono a tanti.

"E' la nostra politica, diamo spazio e tempo di crescere ai giovani. Una volta cresciuti l'ambizione è mandarli in club importanti, ci riusciamo ormai da tanti anni".

Presenterete ricorso per le due giornate a Berardi?

"Presenteremo ricorso, non c'è atto di violenza, due giornate sono troppe e anche se non verranno ridotte è una questione di riguardo del giocatore. Non è successo niente di grave".

La proposta di De Laurentiis di ridurre le squadre a 16 la convince?

"Con De Laurentiis ho a che fare quotidianamente e certe sue idee non sono condivisibili, secondo me il discorso delle 16 squadre non è fattibile e tanto meno quello di squadre medio-piccole che non dovrebbero essere in Serie A, emerso dalla sua intervista. E' un errore, chi merita deve giocare la Serie A".

Petrucci l'ha proposta come presidente federale del futuro:

"E' troppo buono, io devo pensare al Sassuolo calcio, dobbiamo cercare di chiudere nel modo migliore il campionato. Muharemovic? Sono in diverse a volerlo".