Torino, gol del Cholito Simeone alla Lazio: esultanza alla Sal Da Vinci, dedica a Napoli?

Per sempre Giovanni Simeone. Il Torino passa in vantaggio al minuto 21 grazie al Cholito che è sgusciato alle spalle di Pellegrini in marcatura, su una palla smorzata dopo la conclusione di Zapata: un tocco sufficiente per anticipare il terzino della Lazio e Provedel in uscita disperata, riponendo in porta l'1-0. Ma il momento dell'esultanza del centravanti argentino è iconico e strettamente legato all'attualità.

Infatti l'ex Napoli si è rivolto verso la telecamera per mimare la coreografia di Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo 2026 con la canzone 'Per sempre sì'. "Saremo io e te, per sempre, legati per la vita che senza te non vale niente", parte del ritornello che accompagna il mimo di Simeone. Probabilmente un riferimento al legame nato alla città di Napoli, vista l'origine del cantante premiato ieri al festival della musica italiana.

Vittima sacrificale che porta bene. Dieci gol inferti alla Lazio in carriera e in campionato da parte del Cholito, 11 reti volendo considerare anche la Coppa Italia. Brutte notizie per i biancocelesti di Maurizio Sarri, boccata d'ossigeno per il Torino in preda ad un momento storico particolarmente tribolato. Tra contestazioni alla proprietà Cairo, lo stadio granata deserto anche oggi e una situazione in classifica preoccupante.

