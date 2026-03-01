Simeone trafigge la Lazio: Provedel anticipato, Torino avanti 1-0 con un pizzico di fortuna
TUTTO mercato WEB
Il Torino passa in vantaggio con un pizzico di fortuna. In avanzata Duvan Zapata ha tentato la conclusione dal limite, deviata perfettamente per cascare dalle parti del 'Cholito' Simeone: deviazione vincente a eludere la marcatura di Pellegrini, Provedel bucato 1-0. E la Lazio è costretta a inseguire dal 21'.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
Primo piano
Collina sull'episodio Kalulu-Bastoni: "Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo"
Serie A
Serie B
Frosinone, Alvini: "Risultato straordinario. Se il pubblico ti applaude vuol dire che hai giocato a calcio"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"