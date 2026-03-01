Udinese-Fiorentina, i convocati di Vanoli: parte con la squadra Gosens, fuori in quattro
Domani alle 20:45 la Fiorentina è ospite dell'Udinese, per la partita valevole per la 27^ giornata di Serie A.
Di seguito i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli per la partita che attende la Fiorentina, nella lista non compaiono i nomi degli infortunati Solomon e Lezzerini, al pari del lungodegente Lamptey, oltre che quello dello squalificato Dodo.
Ce la fa invece Robin Gosens, il quale è stato medicato per un trauma maxillo-facciale rimediato nel finale di partita in Fiorentina-Jagiellonia di Conference League di giovedì scorso. Se dovesse giocare, comunque, dovrebbe farlo con l'utilizzo di una apposita maschera protettiva per il volto.
UDINESE vs FIORENTINA, I CONVOCATI DI VANOLI
Portieri: Christensen, De Gea, Leonardelli.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Rugani.
Centrocampisti: Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour.
Attaccanti: Gudmundsson, Kean, Piccoli.