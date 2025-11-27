Sassuolo, Grosso: "Grande rispetto e stima per Fabregas, sta dimostrando avere doti importanti"

"Sarà una gara tosta contro un avversario bravo che sta mettendo in mostra le sue qualità". Parla così Fabio Grosso in conferenza stampa, col suo Sassuolo che aprirà domani sera contro il Como la 13esima giornata di Serie A: "Con pochi giorni ma stiamo provando a prepararci per un appuntamento che richiede un livello alto, restare nella gara, ma anche quel coraggio di riuscire a stare in partita".

Il Como ha pareggiato in casa contro le squadre che gli hanno sporcato le partite: è un esempio utile?

"Andiamo ad affrontare una squadra che ha idee chiare e gli faccio complimenti. Sono in un percorso accelerato vuoi perché hanno potuto investire tante risorse ma questo è superficiale, sanno quello che vogliono, hanno il coraggio di crederci e portano avanti le loro idee. Dobbiamo essere bravi a fare tante partite nella stessa gara, dovremo saper resistere, restare dentro le difficoltà e poi provare a venire fuori con coraggio e determinazione. Riempire questa gara sarà il primo obiettivo".

Ti è tornato in mente quel quarto di finale tra Italia e Spagna agli Europei del 2008?

"All'epoca gli abbiamo dato lo slancio, era una squadra ricca di talenti, tra cui Fabregas. Me l'hanno ricordato, l'ho rispolverato. Non ci conosciamo ma ho grande rispetto e stima perché sta dimostrando avere doti importanti, sostenuto da una società che sta dimostrando di avere qualità importanti".