Nico Paz giocatore moderno? Grosso: "Non a caso sento dire che può andare in un'altra squadra"

"Sarà una gara tosta contro un avversario bravo che sta mettendo in mostra le sue qualità". Parla così Fabio Grosso in (conferenza stampa), col suo Sassuolo che aprirà domani sera contro il Como la 13esima giornata di Serie A: "Con pochi giorni ma stiamo provando a prepararci per un appuntamento che richiede un livello alto, restare nella gara, ma anche quel coraggio di riuscire a stare in partita".

Nico Paz brilla più di tutti nel Como, ha pensato a qualcosa in particolare per fermarlo?

"Ho fatto tanti complimenti al Como perché ci sono delle qualità importanti, sostenuti da un'idea bella chiara che viene portata avanti, andarsi a focalizzare su un giocatore significa perdere di vista gli altri ragazzi perché questa è una squadra che fa un gioco corale, che ama prevalere sull'avversario, mette grande ritmo e intensità. Sappiamo che andiamo incontro a una partita difficile, cercheremo di alzare il nostro livello perché se non saremo bravi a farlo sarà difficile uscire con un risultato positivo".

Nico Paz tra l'altro è uno dei giocatori che perde più palloni ma è anche quello che ne recupera più, segno che è un giocatore moderno...

"Non a caso sento dire che nell'arco di qualche mese possa provare ad andare in una squadra diversa (Real Madrid, ndr). È uno dei giocatori forti di questa squadra. Tanti giovani sostenuti da alcuni meno giovani che sono importanti nella gestione. Questa è una squadra costruita bene, con qualità, con investimenti importanti. Da poco sono tornati in Serie A ma obiettivi e percorsi sono diversi, questo non significa che non andremo lì a fare la partita che possiamo fare".