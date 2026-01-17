Sassuolo, Grosso: "Grandissima partita. Il primo obiettivo è chiaro ed è la salvezza"

Il mister del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Napoli persa 1-0 e valevole per la 21^ giornata di Serie A.

Meritavate qualcosa in più: in questi casi, da allenatore cosa si dice alla squadra?

"Per ora niente, ma oggi abbiamo fatto una grandissima partita. Peccato uscire dal campo con 0 punti, oggi la squadra tra tante difficoltà ha risposto presente e me la tengo stretta. Noi arriviamo da sotto, siamo dei neofiti di questo campionato pur avendolo fatto tante volte anni fa: mi tengo la prestazione e dobbiamo essere bravi a rifarla: adesso arrivano le partite difficile".

Prova che vi dà fiducia.

"La fiducia ce l'ho dall'inizio, so a che campionato siamo andati incontro. Abbiamo fatto un girone d'andata strepitoso e veniamo da partite in cui non riusciamo a portare a casa il risultato, ma le partite vanno analizzate e va visto quello che fai dentro la gara. Siamo mancati contro la Juve, ma per il resto ci siamo sempre stati. Bene e con le antenne dritte, bisogna saper riconoscere che i margini sono grandissimi e che il campionato è difficilissimo. Bisogna saperci stare e ottenere quello che vogliamo ottenere dal primo giorno".

Berardi quando torna?

"Aspettiamo i ragazzi che in questo momento non ci sono, per noi sono bravi. Oggi mi tengo quelli che c'erano e la prestazione di tutti, pur con margini di miglioramento. Ci auguriamo che torneremo presto tutti, per raggiungere il nostro obiettivo".

L'obiettivo rimane solo la salvezza?

"Non ci portiamo troppo avanti, siamo molto calibrati: la somma di punti ti porta all'obiettivo, intanto abbiamo chiaro il primo e sappiamo che è difficile. Oggi siamo venuti qua contro una squadra che fa una categoria diversa, ma abbiamo giocato bene e ci ributteremo in campionato per ottenere sempre il massimo come stiamo provando a fare".