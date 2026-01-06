Sassuolo, Grosso: "Juve squadra forte, con allenatore bravo. Se ha pure buona sorte..."
“Abbiamo affrontato una squadra forte, con un allenatore bravo, che ha fatto le cose per bene”. Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato così a Sky Sport il ko con la Juventus con il risultato di 3-0 “Non siamo riusciti a esprimerci al nostro livello migliore, e quando succedono queste cose, abbinate a un briciolo di buona sorte per l’avversario, va a finire così.
Siamo dispiaciuti, ma andiamo avanti: è un momento difficile per noi, a prescindere da Iannoni, Fadera e Thorsvedt, abbiamo tanti ragazzi fuori. Ci sono tante circostanze che hanno determinato una partita difficile: l’insegnamento più grande di questa gara è saper resistere”.
Sassuolo, Grosso: "In queste partite devi alzare il livello sperando che gli altri non siano al top"
