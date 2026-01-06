Sassuolo, Grosso: "In queste partite devi alzare il livello sperando che gli altri non siano al top"

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato al termine della sconfitta con la Juventus ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.

Come aveva preparato la partita?

"Diversa da come l'abbiamo fatta, merito degli avversari. Hanno espresso un bel livello di gioco anche per demeriti nostri. Usciamo dal campo sconfitti ma fa parte del nostro percorso, ricarichiamo le batterie per questo periodo. Siamo contentissimi di quello fatto fino ad oggi, non contenti di oggi. Grandi meriti degli avversari che quando prendono il sopravvento riescono ancor di più a farti male. In queste partite devi alzare tanto il livello sperando che gli altri non siano al top".

Volpato e Berardi quando tornano?

"Dobbiamo recuperare un po di interpreti, abbiamo tanti difensori fuori e tanti diffidati. Nelle difficoltà si cresce, proveremo a fare del nostro meglio. Non basterà fare grandi partite, se non la sbloccavano con quell'autogol magari la partita si incanalava in un'altra direzione".

Il Sassuolo cosa impara da oggi?

"Dobbiamo rimanere aggrappati alle gare specie quando sono complicate, altre volte ci siamo aggrappati a episodi favorevoli e altri meno. Ne è uscita fuori una partita difficile, ci prepariamo per un'altra partita difficile".

Complimenti per le 400 partite in carriera da allenatore...

"Sì, vuol dire che siamo diventati grandi".