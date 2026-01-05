Sassuolo, Grosso: "Juve squadra di grandissimo livello. Spero di recuperare presto gli infortunati"

Nel corso dell'intervista concessa ai canali ufficiali del club, Fabio Grosso, allenatore che sta facendo molto bene con il Sassuolo, ha parlato anche della Juventus alla vigilia del match valido per la 19^ giornata di Serie A: "Ci aspettiamo una partita impegnativa, contro una squadra di grandissimo livello, di grande qualità. Ha tutte le caratteristiche che sappiamo bene, però abbiamo l’obiettivo chiaro di provare a esprimere il nostro meglio".

Cosa servirà?

“Dobbiamo essere bravi a fare una gara intelligente, matura, con grande coraggio e personalità. Sono caratteristiche da mettere in campo, per contrastare il livello alto che ci aspetta”.

Come vi state preparando?

“Abbiamo provato a prepararci al meglio, con pochi giorni a disposizione, lavorando sui dettagli e sperando di recuperare quanto prima i ragazzi che sono fuori”.

