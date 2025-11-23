Live TMW Verona, Frese: "Non è solo colpa di Giovane. Zanetti? Siamo con lui"

È terminata la sfida fra Verona e Parma allo stadio Bentegodi. Fra le fila degli scaligeri parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la sfida Martin Frese.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 15 inizia la conferenza stampa

Come si spiega questa sconfitta, con questo errore di Giovane?

"Questo è il calcio, abbiamo pagato degli errori. La colpa non è solo di Giovane, sbagliamo come squadra, Giovane ha fatto anche il gol del pari. Dobbiamo pensare alla prossima partita per vincere a Genova".

La situazione è compromessa? Cosa vi siete detti in spogliatoio?

"Non parlerò di quello che abbiamo detto in spogliatoio, ma oggi era importante visto che è una diretta concorrente. Dobbiamo fare meglio".

Cosa è successo dopo il primo gol?

"Dovevamo stare più attenti su quella rimessa, siamo stati anche sfortunati visto che la palla ha colpito la traversa ed è arrivata a loro".

La squadra è con Zanetti?

"Sì, siamo con lui".

La classifica pesa pesa sulla vostra testa?

Mancano tante partite per migliorare, dobbiamo dimostrare di non essere una squadra destinata a retrocedere, dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci".

Ore 15.04 finisce la conferenza stampa