Sassuolo, Grosso: "Lobiettivo è chiaro, ma spero che i ragazzi possano alzare l'asticella"

Il Sassuolo si gode la sua miglior partenza nelle ultime tre stagioni disputate in Serie A grazie alla sapiente guida di Fabio Grosso, che un anno fa prese il club in Serie B, lo ha trascinato alla vittoria del campionato cadetto e ora non ha intenzione di fermarsi. Per parlare del momento dei suoi ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "L’obiettivo del club è chiaro, ma mi piace che i ragazzi scendano in campo senza freni, con il desiderio di toccare i propri limiti e a quel punto con la volontà di alzare l’asticella".

Cosa le piace dei suoi ragazzi?

"I margini di crescita. Serve equilibrio soprattutto nei momenti positivi, bisogna valutare bene la situazione e avere in testa l’obiettivo. Ma non voglio che la salvezza sia un freno: dobbiamo essere ambiziosi".

I due ko al debutto le avevano fatto venire qualche dubbio?

"I dubbi mi accompagnano sempre, ma non bisogna trasformarli in preoccupazione altrimenti ti immergi nella negatività. Io mi focalizzo sul presente. E se c’è un momento difficile faccio qualche passo indietro, allargo lo scenario e rifocalizzo".