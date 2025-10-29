Il tribunale di Madrid si esprime sulla Superlega: "Abuso di posizione dominante della UEFA"

Continua a tenere banco la vicenda Superlega. Secondo quanto ha confermato in appello il tribunale di Madrid, la UEFA ha "abusato della propria posizione dominante nel tentativo di impedire la creazione della competizione europea alternativa nel 2021". Occorre ricordare come nel 2023, la CGUE, ovvero la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, aveva riconosciuto come i due organi governativi del calcio, UEFA e FIFA, avevano esercitato un potere discrezionale eccessivo, ostacolando la libera concorrenza del calcio continentale.

Come riportato da AFP, il tribunale spagnolo ha stabilito che i due organismi "hanno ostacolato la libera concorrenza imponendo restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla Superlega". Nel 2021 questo progetto aveva rischiato di creare una frattura profondissima.

Da capire però anche la portata effettiva della sentenza perché il provvedimento sembrerebbe riferirsi a un regolamento che la UEFA sostiene di aver completamente riscritto nel 2022, introducendo poi un sistema di autorizzazioni più dettagliato e conforme al diritto comunitario.