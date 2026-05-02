Sassuolo, Grosso: "Spazio a chi ha giocato meno. Frangella? Giovane promettente"

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Milan. Tanti gli argomenti trattati, tra cui le sue scelte da qui a fine stagione.

In porta conferma Turati da qui alla fine?

"Voglio dare delle opportunità perché per raggiungere quello che abbiamo raggiunto il merito è di chi ha giocato tanto ma c'è anche chi ha giocato meno, do grandi meriti a loro, c'è stato un grande merito da parte di tutti i giocatori per raccogliere. Qualche dubbio ancora ce l'ho, me lo tengo, ma non ho ancora deciso chi sono i ragazzi che inizieranno ma a prescindere da quello è importante dividere quello che abbiamo fatto con tutti i protagonisti di questa squadra".

Frangella in questo finale di stagione può trovare spazio?

"Siamo un numero abbastanza grande per continuare a dare opportunità ma proprio domenica nel finale mi era venuto in mente di mettere Christian ma non per fare regali perché si sta allenando con noi, è un ragazzo che sa giocare a calcio, nell'ultimo periodo è stato quasi sempre con noi poi è andato a dare una mano con i compagni con la Primavera, vedremo se riterrò opportuno".

Dobbiamo aspettarci grandi novità di formazione domani oppure no?

"Io ho sempre fatto le cose abbastanza semplici, ci sono degli acciacchi che capitano, per voi può essere una novità eclatante ma io ho sempre provato a fare le cose più giuste e più lineari. A volte ci sono stati degli errori ma fa parte dei percorsi, proveremo a mettere la miglior formazione possibile per domani".

Clicca qui per rivivere tutta la conferenza stampa di Grosso su TMW