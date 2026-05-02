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Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo dare tutto col Milan. Spero che Berardi faccia bene"

Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo dare tutto col Milan. Spero che Berardi faccia bene"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:59Serie A
Antonio Parrotto
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12.20 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, interviene dalla sala stampa del Mapei Football Center per presentare il prossimo match di campionato contro il Milan in programma domenica alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Start conferenza previsto per le ore 12.30.

12.40 - Inizia la conferenza.

Il Sassuolo all'andata ha fatto forse la miglior partita di personalità, hai chiesto questo per domani?
"È quello che ci siamo chiesti in tutte le gare di campionato perché quando vai ad affrontare avversarsi come quelle di domani devi essere bravo a fare tante cose bene e a limitare le loro qualità, poi gli episodi determinano quanto raccogli perché in quella partita potevamo andare sotto di due gol e diventava quasi impossibile rimanere dentro invece l'abbiamo pareggiata, potevamo anche andare avanti e vincerla rischiando il colpaccio. Le difficoltà ci sono e ci siamo preparati ad affrontarle sapendo che dovremo essere bravi a limitare le loro caratteristiche, a prescindere da chi inizia e da chi entra, poi domani lo capiremo perché tutti sappiamo che il livello da mettere dentro deve essere alto altrimenti esci a mani vuote".

Come ha visto Berardi? Matic ha parlato bene di lei...
"Mi auguro che possa essere l'ennesima situazione in cui si esalta. Matic giocatore e persona top, lo ha dimostrato nella sua carriera, è stato un grandissimo aiuto e lo ringrazio per le belle parole e gliele rimando indietro perché sono contentissimo di averlo incontrato e avuto quest'anno. Domenico rientra e porta altrettante qualità e mi auguro che domani possa essere l'ennesima giornata bella per noi e per gli interpreti appena nominati".

Il Milan parte dal basso e allunga le squadre anche se non ci sarà Modric: come pensa di controbattere?
"Domani manca Modric, un pezzo importante per loro, un peccato per lo sport che dimostrato di poter determinare ancora. Ci saranno momenti in cui proveremo a essere aggressivi, altri dove ci costringeranno a esserlo in altre zone di campo, dunque bisogna essere bravi a riconoscere i momenti, con la sensazione di capire che il nostro livello deve essere molto alto perché altrimenti in queste partite riesci a raccogliere qualcosa. Ci siamo preparati a tante soluzioni e proveremo a resistere al loro potenziale, che è di tutto rispetto".

C'è il rischio di vedere una squadra appagata o grande motivazione per raggiungere un grande obiettivo?
"Le motivazioni ci sono, siamo stati bravi a venir fuori da certe situazioni per un campionato difficile per una neopromossa, poi l'anno prossimo cambieranno gli scenari e avrai qualcosa su cui appoggiare altre caratteristiche. Noi siamo motivati, poi ci sono tante situazioni. Noi con la Fiorentina abbiamo alternato i momenti, poi era una giornata particolare a un orario particolare, contro un avversario motivato. Ci stiamo concedendo il meritatissimo recupero poi negli altri giorni in cui stiamo insieme proviamo ad alzare il livello e mi auguro di riuscire a fare una bella partita perché questa squadra merita di finire bene il campionato. Nel girone di ritorno abbiamo fatto gli stessi punti dell'andata e possiamo ancora migliorare e vogliamo provare a farlo. Noi non abbiamo obiettivi di classifica ma abbiamo la volontà di cercare di fare gare".

Indisponibili ci sono novità?
"Siamo gli stessi interpreti della stessa gara".

In porta conferma Turati da qui alla fine?
"Voglio dare delle opportunità perché per raggiungere quello che abbiamo raggiunto il merito è di chi ha giocato tanto ma c'è anche chi ha giocato meno, do grandi meriti a loro, c'è stato un grande merito da parte di tutti i giocatori per raccogliere. Qualche dubbio ancora ce l'ho, me lo tengo, ma non ho ancora deciso chi sono i ragazzi che inizieranno ma a prescindere da quello è importante dividere quello che abbiamo fatto con tutti i protagonisti di questa squadra".

Frangella in questo finale di stagione può trovare spazio?
"Siamo un numero abbastanza grande per continuare a dare opportunità ma proprio domenica nel finale mi era venuto in mente di mettere Cristian ma non per fare regali perché si sta allenando con noi, è un ragazzo che sa giocare a calcio, nell'ultimo periodo è stato quasi sempre con noi poi è andato a dare una mano con i compagni con la Primavera, vedremo se riterrò opportuno"

Da che parte si schiera sul 5-4 tra PSG e Bayern: troppi errori o tanto spettacolo?
"Per me è stata una partita bellissima, stupenda da tutti i punti di vista, a quel livello ogni errore te lo fanno notare. Io sono nella parte che si è entusiasmata a guardare due squadre molto organizzate, con interpreti bravi, tanto coraggio, poi sono venuti fuori tanti gol e non so cosa succederà al ritorno ma per me è stata una gara bellissima".

Nel 4-3-3 dei giocatori che non hanno giocato c'è qualcuno che avrebbe meritato di più di scendere in campo?
"Una volta questo giochino l'ho fatto con loro perché ho disegnato con loro tutti i ragazzi che avevano meno minutaggio ed erano in grado di fare partita ma non dobbiamo nemmeno sminuire perché chi ha giocato vuol dire che aveva il potenziale per poterlo fare. Tanti ragazzi avrebbero meritato di giocare di più ma c'è da fare delle scelte con il senso di voler fare il meglio per il gruppo. Io ne sono stra-convinto perché per me nelle stagioni positive chi ha determinato tanto è chi è stato meno positivo perché ha alzato il livello durante l'anno e l'ho detto anche a loro".

Se dessimo un 8 in difesa, un 8,5 a centrocampo e un 7,5 in attacco sin qui?
"Per me il centrocampo ha performato molto bene e questo ha permesso ai giocatori offensivi di esprimersi al meglio e tutto questo va sorretto con una grande solidità dei giocatori che dietro preparano le azioni. Chi sta dietro deve essere bravo a mettere nelle condizioni chi sta avanti e poi è determinante il sacrificio dei giocatori offensivi, è tutto un mix, ma sono soddisfatto di tutti. Ora c'è la partita di domani contro uno scoglio importante, un allenatore importante la cui storia parla per lui e proveremo a fare una grande gara, sperando di riuscirci".

Allegri è stato il primo grande allenatore lanciato dal Sassuolo. Qui hanno lavorato Pioli, De Zerbi, Di Francesco. Sogna di ripetere quanto di buono fatto dai suoi predecessori?
"Sicuramente questo è un posto, e io sono contentissimo di lavorarci, dove si può lavorare bene, la proprietà è seria e si può fare al meglio il proprio lavoro e mi auguro di ripercorrere quanto fatto dagli allenatori passati ma mi soffermo sul presente".

La partita migliore della stagione è stata all'andata? La peggiore lo 0-5 con l'Inter?
"Nel primo tempo con l'Inter abbiamo fatto una partita molto bella, poi siamo stati puniti da determinati episodi, per fare quello che abbiamo fatto noi c'è bisogno di tantissimi ingredienti perché vuol dire che all'interno ci sono giocatori di grande potenziale e giocatori che hanno messo a disposizione del gruppo le loro qualità".

Dobbiamo aspettarci grandi novità di formazione domani oppure no?
"Io ho sempre fatto le cose abbastanza semplici, ci sono degli acciacchi che capitano, per voi può essere una novità eclatante ma io ho sempre provato a fare le cose più giuste e più lineari. A volte ci sono stati degli errori ma fa parte dei percorsi, proveremo a mettere la miglior formazione possibile per domani".

13.01 - Termina la conferenza stampa.

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