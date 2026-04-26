Da avversario a possibile viola? Al Franchi per Fiorentina-Sassuolo c'era l'agente di Grosso

Spettatore d'eccezione oggi al Franchi per assistere a Fiorentina-Sassuolo, gara valida per il 34° turno di Serie A terminata 0-0. Come riporta FirenzeViola.it, sugli spalti c'era infatti anche Beppe Riso, agente tra gli altri del giocatore viola Brescianini ma soprattutto di mister Fabio Grosso, attuale allenatore del Sassuolo.

La presenza dell'agente, che a dir la verità spesso durante l'anno viene a Firenze a vedere le partite - fa rumore in settimane in cui si parla proprio del tecnico neroverde come possibile successore di Vanoli sulla panchina della Fiorentina per la prossima stagione.

Le parole di Grosso in conferenza stampa

Proprio di Firenze e della Fiorentina è stato chiesto in conferenza stampa a Grosso, che ha risposto: "A Firenze ho fatto il mio primo gol in Serie A ai tempi del Perugia… poi sono successe tante cose. Io sono una persona sempre ambiziosa, che vuole sognare in grande. Sicuramente la Fiorentina è una società che riscuote tanti consensi. Però non vado oltre questo perché sono rispettoso per il Sassuolo, abbiamo fatto un percorso molto bello in questi anni".