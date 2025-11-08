Sassuolo, Grosso su Laurienté: "Sappiamo com'è, va a sprazzi. Può arrivare a grandi livelli"

Laurientè è il giocatore più sostituito della Serie A insieme a Simeone. In media gioca un’ora a partita. Le faccio una domanda alla Marzullo: non trova continuità perché viene sostituito o viene sostituito perché non riesce a trovare continuità? Interrogativo posto a Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, alla vigilia del match contro l'Atalanta, in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'allenatore neroverde:

"Bella domanda. Sappiamo che Armand ha questi sprazzi, lo rivedi, poi non lo rivedi, poi lo ritrovi. Se riuscisse ad aumentare il livello dei suoi picchi arriverebbe a un grande livello. Per arrivare a quel livello c'è bisogno di riconoscere determinati limiti e lavorarci su, per questi limiti diventa poi difficile riempire tutta la gara, fermo restando che quando hai 5 cambi a disposizione i soggetti dei cambi diventano i giocatori offensivi e in un campionato che ti richiede forze fresche".

Che lingua si parla in questo momento nelle interviste?

"Forse nelle interviste fuori si sentono più a loro agio con la loro lingua, all'interno proviamo a risvegliare la nostra lingua rispettando comunque le loro origini. All'interno dello spogliatoio poi ci sono dei ragazzi magari che hanno delle esperienze in comune, è capitato anche a me, ma stuzzichiamo sempre l'italiano perché diventa importante condividere e migliorare sempre".