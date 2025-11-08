Live TMW Sassuolo, Grosso: "Rammarico per il punto col Genoa. Con l'Atalanta per alzare il livello"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

12.50 - Sassuolo a caccia del riscatto dopo il ko in casa con il Genoa. Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, parla dalla sala stampa del Mapei Football Center per presentare il prossimo impegno in campionato contro l'Atalanta. Start conferenza previsto ore 13.

13.10 - Inizia la conferenza.

Quell'atteggiamento con il Genoa ha lasciato delle considerazioni su cui si è lavorato? Poi i gol presi: l'aver subito alcune situazioni in area che hanno forse comportato il lavoro in settimana in vista di un'Atalanta che viene dalla vittoria in Europa...

"Guardiamo dietro per provare a essere migliori davanti. Abbiamo visto com'è andata la gara, abbiamo riconosciuto certe mancanze che hanno permesso agli avversari di essere determinanti. Abbiamo cercato di lavorare su quello che non abbiamo fatto bene, cavalcando quello che abbiamo fatto bene perché nella ripresa abbiamo giocato in maniera migliore, abbiamo creato alcune opportunità, i dettagli hanno spostato. C'è rammarico per aver lasciato almeno un punto perché per quello che vogliamo fare noi tutto diventa determinante. Quando le partite finiscono non si può più fare niente, bisogna imparare in vista di una partita importante e tutte le gare sono determinanti per raccogliere quello che ci serve".

Domani si chiedono gol o più attenzione?

"C'è da fare partita piena, ai nostri livelli alti, c'è bisogno anche di un pizzico di buona sorte ma quello che possiamo controllare è quello che dipende da noi. Dobbiamo fare una grande prestazione collettiva, riconoscere i momenti, rimanere dentro la gara è difficile ma ogni gara può essere un'opportunità e cercheremo di fare una grandissima partita".

In mezzo al campo di che tipo di giocatori puoi avere bisogno?

"Tutte le partite ci vanno a servire a prescindere da come vanno a finire, tutte le gare ti possono servire per migliorarti, crearti un'identità forte per poter poi raccogliere all'interno del percorso. Se stiamo tanto dentro alle loro grandissime qualità la situazione diventa ingarbugliata. Sappiamo che c'è bisogno di una partita di livello, di coraggio, cercando di strutturarci volta dopo volto".

Indisponibili?

"Dopo l'ultima sosta c'era stata una bella botta di rientri. Abbiamo fatto 3 partite in una settimana, questa è l'ultima di questo ciclo, ma di quelli che avevamo fuori nessuno è a disposizione".

Coulibaly a sinistra è una necessità o una scelta?

"Se avessi avuto Edo lo avrei utilizzato, sono mancati alcuni interpreti. Abbiamo Seba che si sta applicando, quindi sia per necessità che per scelte".

Laurientè è il giocatore più sostituito della Serie A insieme a Simeone. In media gioca un’ora a partita. Le faccio una domanda alla Marzullo: non trova continuità perché viene sostituito o viene sostituito perché non riesce a trovare continuità?

"Bella domanda. Sappiamo che Armand ha questi sprazzi, lo rivedi, poi non lo rivedi, poi lo ritrovi. Se riuscisse ad aumentare il livello dei suoi picchi arriverebbe a un grande livello. Per arrivare a quel livello c'è bisogno di riconoscere determinati limiti e lavorarci su, per questi limiti diventa poi difficile riempire tutta la gara, fermo restando che quando hai 5 cambi a disposizione i soggetti dei cambi diventano i giocatori offensivi e in un campionato che ti richiede forze fresche".

Che lingua si parla in questo momento nelle interviste?

"Forse nelle interviste fuori si sentono più a loro agio con la loro lingua, all'interno proviamo a risvegliare la nostra lingua rispettando comunque le loro origini. All'interno dello spogliatoio poi ci sono dei ragazzi magari che hanno delle esperienze in comune, è capitato anche a me, ma stuzzichiamo sempre l'italiano perché diventa importante condividere e migliorare sempre".

Atalanta-Sassuolo è uno scontro diretto? Si gioca all'ora di pranzo, è qualcosa da gestire anche all'interno del gruppo?

"Non ci ho pensato perché sappiamo che con questo calendario spezzatino si gioca a tutte le ore, si gioca tutti i giorni, ci siamo preparati a capire quello che si fa e provare a organizzarsi per farlo. Un po' di tempo fa sarebbe stato più anomalo ma ora rientra nella normalità di questo calcio. È un orario già testato, è particolare, ma a prescindere dalla classifica e dai punti sappiamo che valori andiamo ad incontrare, una squadra che ha raggiunto valori assoluti, cosa che questa società aveva fatto in passato, poi si è passati in mezzo a una bufera e ora di strada ce n'è da fare ma a noi piace lavorare e cercheremo in uno scontro molto difficile di fare una bellissima prestazione perché senza una grande partita da parte di tutti sarà complicato fare un bel risultato".

Pensa di cambiare qualcosa in attacco domani?

"Non ho deciso quello che faremo ma ho tanti ragazzi che non ci sono, ma i numeri di giocatori a disposizione è giusto per provare a fare la partita, poi saranno importanti i giocatori che entrano, lo abbiamo fatto bene in passato, forse la volta scorsa lo potevamo fare meglio, questa è una cosa che ci siamo detti e ci serve per cercare di alzare il nostro livello".

L'Atalanta viene da una vittoria al Velodrome. Come ha preparato la gara vista quella carica suppletiva che deriva dalla vittoria in Europa?

"Vengono da una partita difficile e hanno tirato fuori da una prestazione molto bella. Loro a livello di punti avrebbero potuto avere qualcosa in più ma le prestazioni le hanno fatte, le prestazioni le hanno avute, il gol fatto o preso cambia i giudizi, il risultato determina tanto ma questa è una squadra che ha giocatori forti, una proprietà forte, grande allenatore, dirigenti preparati, negli anni hanno fatto un capolavoro e noi andiamo lì per provare ad approfittare quello che il calendario ci offre. Alzando il nostro livello, facendo una grande prestazione, le occasioni le avremo".

13.25 - Termina la conferenza.