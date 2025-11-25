Sassuolo, Idzes non si accontenta: "Possiamo fare più del 2-2 col Pisa. E spingerci più su"

Il Sassuolo non voleva rivivere l'incubo col Genoa, così ha trovato la forza nel finale di partita contro il Pisa per recuperare lo svantaggio con una rete allo scadere (95') di Thorstvedt per il 2-2 finale. "Siamo sì soddisfatti di averla ripresa ma abbiamo l’amaro in bocca", ha detto Jay Idzes, difensore centrale dei neroverdi, ai canali ufficiali del club emiliano. "Per la squadra che siamo e per le qualità che abbiamo possiamo fare di più", la riflessione fatta.

Il pensiero logicamente va alla salvezza, ma al momento il Sassuolo naviga in acque tranquille al nono posto: "Siamo una squadra con tanti calciatori nuovi, siamo neopromossi ma vogliamo stare in Serie A e fare bene in questo campionato. Con gli allenamenti e con le partite dobbiamo continuare a migliorare nell’aspetto mentale, analizziamo tanto quello che facciamo ma la mentalità in questo campionato deve essere sempre di vincere tutte le partite e spingerci sempre più su”.

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è intervenuto nel post-partita in conferenza stampa: "Abbiamo ripreso la partita al quarto di recupero. Ho dato ai ragazzi il merito di averci creduto. Siamo partiti con l'handicap, poi abbiamo avuto degli alti e bassi. Siamo una squadra nuova che deve provare a cercare di crescere. L'obiettivo per la stagione? Io ce l'ho chiaro e so quanto sarà difficile perseguirlo. Se continuiamo così io sarò il primo ad essere felice, possiamo e vogliamo crescere. Il campionato è difficile, abbiamo affrontato una neopromossa che è in un momento ottimo. Ogni settimana devi preparare una grande partita. Non metto freni, ma sono consapevole della difficoltà del campionato. Se sei bravo ad alzare il livello, puoi portare a casa partite come questa".