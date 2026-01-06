TMW Sassuolo, Koné: "Dovevamo essere più coraggiosi. Contento per David, è un mio amico"

Ismael Koné, calciatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il ko odierno per 3-0 contro la Juventus al Mapei Stadium. Ecco le sue parole: "Abbiamo iniziato bene, potevamo fare bene specialmente in difesa anche in quei primi 15 minuti iniziali prima di subire la prima rete".

Cosa è mancato al centrocampo del Sassuolo a livello di intensità?

"Abbiamo perso Thorstvedt nel corso del primo tempo, è un'assenza importante per noi. Serviva dare fiducia a Iannoni che non gioca spesso e fa grandi cose in allenamento, dovevamo essere più coraggiosi tutti sulla palla ma sicuramente andremo a lavorare su questo".

Spalletti ha elogiato il pressing in avanti della Juve: quanto ha inciso nelle difficoltà che avete avuto?

"Abbiamo avuto altre squadre che ci hanno pressato e siamo sempre riusciti a uscire col gioco, in allenamento ci alleniamo per questo, oggi probabilmente abbiamo fatto qualche errore che ci ha tolto fiducia a uscire con il gioco ma continueremo a lavorare in allenamento".

Hai parlato con David?

"Parlo sempre con lui, è un mio amico, gioco con lui da tanti anni ed è un giocatore molto bravo. Ho parlato con lui dopo la gara, prima no perché non posso parlare con un mio avversario. Sono felice che lui abbia ritrovato il gol perché se una punta non fa gol non vive momenti facili e spero possa continuare così".