Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Jashari sostituisce Modric, c'è Nkunku con Leao
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Sono ufficiali le scelte di formazione di Sassuolo e Milan, in campo alle ore 15 per disputare il 35° turno di Serie A tra le mura del Mapei. Di seguito le scelte dei due allenatori Fabio Grosso e Massimiliano Allegri:
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri.
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