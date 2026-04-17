De Zerbi, missione salvezza con il Tottenham: "Chi non ha personalità, con me non gioca"

Non c'è tempo da perdere: dopo l'esordio con sconfitta, Roberto De Zerbi sa che serve riscattarsi subito per evitare psicodrammi e mettersi sul binario giusto, verso la salvezza del Tottenham. "Non abbiamo tempo da perdere. Non abbiamo tempo per capire i problemi che abbiamo in questa stagione. Dobbiamo concentrarci solo sulla prossima partita. Trasferire fiducia", ha detto a Sky il tecnico italiano.

Sulla ricetta per cercare di centrare l'obiettivo, ha poi spiegato: "Posso portare la mia filosofia calcistica. Ma anche lavorare per creare una buona atmosfera, un buon rapporto con i giocatori. In questo momento del calcio, le qualità dei giocatori sono importanti, ma lo sono anche lo spirito e il rapporto tra i giocatori. In questa situazione dobbiamo sentire la responsabilità di tutti. E non possiamo piangere. Dobbiamo impegnarci per uscire da questa situazione".

E per farlo, De Zerbi ha bisogno di leader, anche considerando il pesante stop di Romero: "Abbiamo bisogno di giocatori con personalità e carattere. Altrimenti non giocano con me. Esistono molti tipi diversi di leader. Un leader che parla nello spogliatoio. Un leader con la palla. Un leader nei momenti difficili. Un leader perché aiuta i suoi compagni di squadra. Per essere una squadra più forte abbiamo bisogno di molti giocatori così".

E ha aggiunto: "Vorrei che Micky van de Ven raggiungesse questo livello. Bentancur è un leader. Palhinha lo è altrettanto. Vorrei spingere Solanke perché è uno dei migliori attaccanti della Premier League. Voglio che cresca come personalità e come giocatore in campo. Xavi Simons è molto giovane, ma è un leader con la palla tra i piedi perché ha personalità. Ha il carattere giusto per ricevere la palla quando è calda. Ma abbiamo bisogno di giocatori con carattere e personalità".