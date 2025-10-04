Hellas ko con il Sassuolo, L'Arena in prima pagina: "Pochi gol, si accende una spia"
"Hellas ko con il Sassuolo. Pochi gol, si accende una spia". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena. Sconfitta casalinga per il Verona che viene sconfitto 1-0 dal Sassuolo fra le mura amiche. Una partita decisa da un gol nella ripresa da Pinamonti con la squadra di Paolo Zanetti che è uscita così dal campo con zero punti.
