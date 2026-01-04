Sassuolo, Thorstvedt: "Abbiamo già dimostrato di poter far bene contro le big"

Il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Parma. Queste le sue parole: "Sono contento di aver segnato, ma secondo me si poteva vincere. Il Parma ha lavorato bene in difesa, è stato difficile per noi. Sono contento però per il gol".

Forse avete faticato a trovare spazi oggi:

"In mezzo al campo son molto compatti, secondo me si potevano fare più cross come quello sul gol per metterli in difficoltà".

Ora si guarda al futuro per dar continuità, vi aspetta un calendario difficile:

"Noi pensiamo a raccogliere tutti i punti che possiamo prendere, sappiamo che le prossime partite non sono facili ma abbiamo dimostrato di poter far bene contro le big".

Sarà un 2026 ricco di impegni, qual è il tuo primo obiettivo?

"Voglio che il Sassuolo faccia il meglio possibile".