TMW Il Sassuolo è pronto per chiudere uno dei rinnovi più pesanti: al lavoro per Thorstvedt

Il Sassuolo è una delle grandi realtà del nostro calcio. Dopo una stagione di purgatorio in Serie B, il club della famiglia Squinzi è tornato in Serie A confermando Fabio Grosso in panchina. Una decisione quanto mai opportuna per la società neroverde, ora pronta a blindare anche i migliori tasselli del progetto come Kristian Thorstvedt.

Il norvegese classe 1999 ha ritrovato la massima serie, scegliendo di scendere di categoria nonostante le tantissime richieste sia in Italia che all'estero. A Sassuolo dal 2022, di lui di recente il direttore generale neroverde Giovanni Carnevali ha detto: "Stiamo parlando con i procuratori, con il ragazzo però ci lega un rapporto importante. Lui è sceso in B per farci tornare a giocare queste partite, entra nelle rotazioni a centrocampo, stiamo lavorando al rinnovo e tra pochi giorni penso avremo qualcosa di concreto". Le novità potrebbero e dovrebbero arrivare davvero a breve.

Il club è al lavoro con l'entourage guidato da Jim Solbakken proprio in questi giorni. Thorstvedt ha trovato anche il primo gol in questa stagione ed è sempre più al centro della formazione di Grosso. Nel 4-3-3 funge da mezzala offensiva, ai fianchi di Nemanja Matic lui e Ismael Koné sono le frecce all'arco del tecnico per far male agli avversari e aiutare anche in fase difensiva. Lo sa bene la dirigenza neroverde, pronta a blindare il norvegese preso dal Genk, per renderlo un perno del club a lungo.