Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali: Grosso sceglie Cheddira e Volpato dal 1'
Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino, gara delle 15: Grosso sceglie Cheddira al centro dell'attacco al posto di Pinamonti, con Volpato e Laurentiè ai lati.
SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Koné, Matić, Vranckx; Volpato, Cheddira, Laurienté.
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Candé, Fadera, Moro, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini.
Allenatore: Grosso.
Baroni continua con il 3-5-2/3-4-1-2 a seconda della posizione di Vlasic, con Zapata che verrà affiancato da Adams davanti. Solo panchina dunque per Simeone e Ngonge, mentre a centrocampo Gineitis viene preferito a Casadei.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tamèze, Ismajli, Maripán; Lazaro, Asllani, Gineitis, Pedersen; Vlasic; Adams, Zapata.
Panchina: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Ilić, Anjorin, Sazonov, Simeone, Dembélé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Njie.
Allenatore: Baroni.