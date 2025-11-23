Savicevic ricorda il derby: "Quando Bergomi mi ha rovinato la stagione e l’addio al Milan"

Il derby da sempre è una partita a sé. Una sfida molto attesa e che vale la vetta della classifica. Un match che conosce bene Dejan Savicevic. L'ex fantasista del Milan ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della doppia sfida di Coppa Italia del 1998:

"Il 5-0. Cinque gol, una bella cifra. Una serata fredda e speciale. Ricordo il gol e l’esultanza di Maurizio Ganz. Prima era dell’Inter e poi è passato al Milan. Era con noi da una ventina di giorno e ha segnato dopo una mia azione.

Nel ritorno. Eravamo già qualificati in semifinale, ha vinto l’Inter 1-0, con un gol di Branca. C’era poca gente, la partita non aveva nulla da dire, ma verso la fine, a metà campo, Bergomi mi ha fatto un brutto fallo al ginocchio. Mi ha rovinato la stagione e l’addio al Milan. Ho avuto problemi ai legamenti, sono stato fermo un anno".