Savicevic: "Il Milan lotterà per lo Scudetto, Allegri sa gestire la squadra. Leao è da fascia"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, Dejan Savicevic, grande ex del Milan, ha parlato anche dei rossoneri: "Per Allegri è molto, molto più difficile rispetto alla sua prima esperienza, quando aveva molti più giocatori di qualità. Sta facendo bene, penso che fino alla fine lotterà per lo Scudetto perché sa gestire bene la squadra. Ha spostato Leao punta, spero che i rossoneri giochino più ordinati, ora lottano tanto, è il suo mestiere, si vede...".

Leao ha preso la maglia numero 10. Non ha un peso indifferente.

"Sì, è molto importante e gliela hanno data meritatamente dopo che ha vinto il campionato. È un grande giocatore, ma è più da fascia che da prima punta. In questo momento il Milan però non ha grande qualità in quel ruolo e Allegri lo ha spostato di posizione. Sta andando bene".

Tornando alla sua epoca, vi siete tolti tante soddisfazioni.

"Era tutto diverso rispetto ad adesso, ho avuto la sfortuna di arrivare dove c'erano già i tre olandesi, potevano giocare 3 stranieri e quindi... Ho lottato e alla fine sono riuscito a giocare titolare, loro sono andati via e siamo rimasti io e Boban, poi sono arrivati Desailly e Weah. Abbiamo fatto bene e vinto tanto".

