Anche la Juve su Malen: l'olandese nel mirino della Roma, ma manca il suo sì

Irrompe la Juve su Donyell Malen. Come riportato da Sky Sport, anche la Juventus sta monitorando il jolly offensivo come possibile vice Yildiz. Malen si aggiunge dunque alla lunga lista composta da Maldini, Gudmundsson, Carrasco e Chiesa. Qualora la Roma non chiudesse, i bianconeri potrebbero farsi avanti.

La Roma, che si è mossa per prima su di lui, ha già trovato un principio di intesa con l'Aston Villa sulla base di un prestito con diritto di riscatto sui 25-30 milioni di euro. Si attende adesso il sì del giocatore alla proposta della Roma.

L'Aston Villa, la stessa squadra dalla quale la Roma ha già un altro interprete per la trequarti come il giamaicano Bailey, lo ha acquistato un anno fa, nel mercato di gennaio del 2025, dal Borussia Dortmund per 25 milioni di euro. In questo avvio di stagione a Birmingham, il classe '99 Malen ha messo insieme 29 presenze e 7 gol tra Premier League, coppe nazionali ed Europa League.