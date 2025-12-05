Savicevic: "Vlahovic al Milan? Da giugno magari sì, ma per lo scudetto serve una punta"

Dejan Savicevic, intercettato da MilanNews a margine dell’apertura dell’edicola Panini in Piazzale Lavater a Milano, ha commentato l’attualità della squadra rossonera: “Sicuramente il Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto, lo ha dimostrato finora. Credo ad Allegri, spero da milanista che vinca lo scudetto, però ci sono squadre forti come Inter e Roma”.

La posizione di Leao la convince?

“Allegri lo ha fatto giocare da prima punta, secondo me il suo ruolo è sulla fascia a sinistra. Però si è messo al servizio della squadra. In questo momento al Milan può servire come prima punta”.

Il Milan può essere una realtà giusta per Vlahovic?

“In questo momento no, qualche giorno fa ha avuto un grave infortunio e il Milan per lo scudetto ha bisogno di una punta. Da giugno magari sì, ma in questo momento penso debbano trovare un centravanti pronto per giocare”.

Rinnoverebbe Maignan o cambierebbe?

“Ma che cambiare… Tutto dipende da lui: ha già dimostrato di essere un grandissimo portiere e vorrei restasse al Milan, dipende dalla dirigenza e dalla sua voglia di rimanere”.