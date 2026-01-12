Udinese, Nicolò Zaniolo operato a Villa Stuart: intervento perfettamente riuscito

Attraverso i suoi canali ufficiali, l'Udinese fa sapere che l’intervento a cui si è sottoposto Nicoló Zaniolo è perfettamente riuscito. La pulizia meniscale del ginocchio destro, si legge nel comunicato stampa ufficiale del club friulano, è stata effettuata dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma.

Zaniolo inizierà immediatamente l’iter di recupero, che dovrebbe prevedere il rientro in campo tra circa 3 settimane: Nicolò salterà le sfide con Inter, Hellas Verona e Roma (in due su tre sarebbe stato un ex), e punta alla gara con il Lecce dell'8 febbraio.