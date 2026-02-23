Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Savino su Atalanta-Napoli: "In una gara di duelli, come si può fischiare il fallo di Hojlund?"

Savino su Atalanta-Napoli: "In una gara di duelli, come si può fischiare il fallo di Hojlund?"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:08Serie A
Pierpaolo Matrone
Pausa Caffè
Ascolta il podcast
Radio Tutto Napoli / Pausa Caffè
00:00
/
00:00

Alberto Savino, ex calciatore del Napoli, è intervenuto al microfono di Radio Tutto Napoli all'indomani della sconfitta degli azzurri in casa dell'Atalanta e della conseguente rabbia nel post-partita per gli episodi arbitrali: Hien-Hojlund? È un contatto di gioco, assolutamente. Non c’è fallo: l’azione doveva proseguire e il gol di Gutiérrez era regolare. Sono duelli che capitano continuamente durante una partita”.

Perché lo consideri un contatto regolare?
“Perché per tutta la gara c’è stato un corpo a corpo continuo. Il difensore è stato anche furbo, perché il contatto avviene quando Ie-Neulund era già passato. Ma questi contrasti, quando giocavo io, non venivano mai fischiati. Oggi la discrezionalità e il VAR hanno complicato tutto: serve chiarezza nel protocollo, altrimenti si crea solo confusione”.

C’è un problema di uniformità di giudizio con l’episodio del rigore del primo tempo?
“Esatto. Se il rigore non viene concesso perché il contatto non è falloso, allora anche nel secondo episodio non devi intervenire: quello è gol. Il problema è proprio questo: manca coerenza. Arbitri e VAR sono entrati in una confusione incredibile e destabilizzano tutti. Il tifoso non capisce più nulla, ma nemmeno i giocatori in campo sanno quando è fallo e quando è gol”.

Al di là degli arbitri, il Napoli ha comunque subito 27 gol in campionato: sono tanti. Come lo spieghi?
“Si spiega soprattutto con i tanti infortuni, in particolare in difesa. Prima Buongiorno, poi Rrahmani, ora anche McTominay che è fondamentale. Il Napoli ha perso centimetri. Il gol di Pasalic, per esempio, è una rete che con Rrahmani e McTominay in campo probabilmente non prendi: McTominay fa un lavoro enorme anche in area”.

I gol subiti di testa sono un campanello d’allarme?
“Sì. Senza Rrahmani e McTominay perdi centimetri e questo pesa. Con l’uscita di Juan Jesus, Oliveira non è un saltatore: sul cross decisivo non riesce a contrastare l’avversario perché non è un difensore puro. In gare equilibrate come queste, le palle inattive diventano decisive”.

Conte dovrà intervenire su questo aspetto?
“Secondo me sì. Senza certi saltatori, soprattutto con la marcatura a zona, bisogna fare degli aggiustamenti. Gli avversari studiano le tue debolezze e ti colpiscono lì: è successo anche in altre partite. Qualcosa va rivisto”.

Una nota positiva: Beukema. Come lo hai visto?
“Bene. Sta ritrovando fiducia ed è giusto che giochi. È stato pagato tanto e ha qualità importanti. Nel Napoli al completo si gioca il posto con difensori che hanno fatto la storia del club, quindi il livello è alto. Se prima giocava meno è perché aveva davanti gente fortissima. Ora, con continuità e fiducia, sta dimostrando il suo valore”.

In conclusione?
“Gli episodi arbitrali hanno inciso, ma il Napoli deve fare i conti anche con assenze pesanti. Recuperare centimetri, certezze e coerenza difensiva sarà fondamentale”.

Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Gabbia ko prima di Milan-Parma: risentimento ai flessori della coscia, ma sono escluse... TMWGabbia ko prima di Milan-Parma: risentimento ai flessori della coscia, ma sono escluse lesioni
Pinna: "Non solo gli episodi, Chiffi incoerente in tutta la condotta di Atalanta-Napoli"... Pinna: "Non solo gli episodi, Chiffi incoerente in tutta la condotta di Atalanta-Napoli"
Pisa, Nicolas: "Momento delicato, derby occasione per la svolta" Pisa, Nicolas: "Momento delicato, derby occasione per la svolta"
Fiorentina, Fagioli: "Vanoli ci prepara al meglio. Conta uscire da questa situazione"... Fiorentina, Fagioli: "Vanoli ci prepara al meglio. Conta uscire da questa situazione"
Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera" Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera"
Fiorentina, Goretti: "Vanoli si è fatto apprezzare per le qualità umane. Serve equilibrio"... Fiorentina, Goretti: "Vanoli si è fatto apprezzare per le qualità umane. Serve equilibrio"
Riecco Dumfries! L'esterno convocato per il Bodo/Glimt, l'Inter lo ritrova 106 giorni... Riecco Dumfries! L'esterno convocato per il Bodo/Glimt, l'Inter lo ritrova 106 giorni dopo
Savino su Atalanta-Napoli: "In una gara di duelli, come si può fischiare il fallo... Savino su Atalanta-Napoli: "In una gara di duelli, come si può fischiare il fallo di Hojlund?"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Ndour-Fabbian, esordio dal 1' per Iling Jr
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Scanner 18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ecco il sostituto di Baroni, il Torino affida la propria panchina a D'Aversa. Fino a giugno
Immagine top news n.1 Il Torino cambia allenatore, ecco il primo passaggio: esonerato Baroni, c'è il comunicato
Immagine top news n.2 Infortunio Loftus-Cheek, il report medico del Milan: "Tempi di recupero stimati in 8 settimane"
Immagine top news n.3 Inter, finalmente Dumfries: l'olandese convocato per il ritorno contro il Bodo/Glimt
Immagine top news n.4 Ci siamo con la firma sul contratto: il prossimo allenatore del Torino sarà D'Aversa
Immagine top news n.5 Inter, Chivu verso il Bodo/Glimt: "Consapevoli di poterla ribaltare. Dumfries? Vedremo..."
Immagine top news n.6 Perché il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni spiegato coi numeri
Immagine top news n.7 Inter, rifinitura verso il Bodo/Glimt in corso: per Calhanoglu parziale lavoro col gruppo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Difficile affrontare oggi questo Parma di Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gabbia ko prima di Milan-Parma: risentimento ai flessori della coscia, ma sono escluse lesioni
Immagine news Serie A n.2 Pinna: "Non solo gli episodi, Chiffi incoerente in tutta la condotta di Atalanta-Napoli"
Immagine news Serie A n.3 Pisa, Nicolas: "Momento delicato, derby occasione per la svolta"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Fagioli: "Vanoli ci prepara al meglio. Conta uscire da questa situazione"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Goretti: "Vanoli si è fatto apprezzare per le qualità umane. Serve equilibrio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lo voleva il Torino, ci hanno provato altri due club. Ma Ignacchiti è incedibile per l'Empoli
Immagine news Serie B n.2 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.3 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Immagine news Serie B n.4 Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Immagine news Serie B n.6 Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, è fatta per Serse Cosmi: il tecnico atteso stasera in città
Immagine news Serie C n.2 Quanto pesano le panchine: per Raffaele secondo esonero alla guida di una big
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, rinforzo a centrocampo: preso lo svincolato Mattia Viviani
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Giuseppe Raffaele sollevato dall'incarico. Via anche il vice Ferrari
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele addio. Al suo posto si avvicina la nomina di Serse Cosmi
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, citofonare Mandorlini. Padre e figlio in vista del big match contro l'Arezzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV