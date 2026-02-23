La Fiorentina domina, il Pisa resta a guardare: al 45' decide la terza rete di fila di Kean
La Fiorentina domina i primi 45 minuti contro il Pisa e conclude il primo tempo in vantaggio per 1-0, nell’anticipo del lunedì della 26^ giornata di Serie A. Al momento è Moise Kean a decidere il match del Franchi.
Galvanizzati probabilmente da una cornice di pubblico indiavolata, partono fortissimo i padroni di casa che creano almeno tre palle gol nei primi dieci minuti con Kean, Ndour e Brescianini. Al 13’ si sblocca la partita con l’ottava rete in campionato di Moise Kean. Harrison lascia partire un cross dalla destra che viene messo fuori dalla difesa nerazzurra, sul pallone si avventa Ndour che calcia di prima intenzione. La palla arriva dalle parti di Bozihinov che virgola clamorosamente mettendo davanti al portiere il numero 20, il quale non può non approfittare del più facile dei tap-in e fare l’1-0.
Con l’avversario in difficoltà, la Fiorentina continua a martellare per provare a tentare il raddoppio. Al 24’ doppia occasione per la squadra di Vanoli, oggi in tribuna per squalifica e sostituito dal vice Cavalletto, con Fagioli che riceve dal limite dell’area e calcia, vedendo il pallone respinto da Caracciolo. Sulla ribattuta si avventa Dodo, che calcia al volo e la palla termina fuori non di molto. L’unica azione pericolosa per gli ospiti arriva al 39’: Stojikovic scappa alle spalle di Pongracic e riceve in profondità un prolungamento di testa di Iling-Jr. L’attaccante serbo non riesce neanche a calciare ma Mariani ferma comunque tutto per fuorigioco dello stesso centravanti. L’ultima azione pericolosa è comunque di parte viola con Kean che riceve solitario in area un cross invitante di Brescianini ma di testa non riesce ad indirizzare.