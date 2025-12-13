Scamacca c’ha preso gusto, Lazio corsara in 9, riecco Milik: le top news delle 22

Atalanta avanti sul Cagliari dopo 45 minuti

L’Atalanta si sta riscoprendo brillante anche in campionato, oltre che in Champions League. Nel match casalingo contro il Cagliari valido per la 15^ giornata di Serie A, i nerazzurri partono forte fin dai primi minuti. Palladino conferma dieci undicesimi della formazione vista contro il Chelsea, con l’unica novità di Zappacosta al posto dell’infortunato Bellanova. La squadra di casa mostra aggressività e intensità, e al minuto 11 arriva il meritato vantaggio: Lookman entra in area da sinistra e serve Zappacosta, il cui tiro diventa assist per Scamacca che segna con un colpo di tacco. L’Atalanta continua a spingere creando altre occasioni, mentre il Cagliari resta sulla difensiva pur provando qualche timido contropiede. Dopo 45 minuti vivaci, la New Balance Arena applaude i padroni di casa in vantaggio.

Lazio in nove, ma vittoriosa a Parma

Al Tardini, la Lazio ottiene tre punti preziosi nonostante mille difficoltà. Dopo le espulsioni di Zaccagni e Basic, la squadra di Sarri rimane in nove uomini, ma trova comunque la rete decisiva grazie a Noslin, subentrato a Castellanos, che sfrutta una distrazione difensiva ducale. La partita era stata equilibrata, con il Parma più pericoloso a tratti, ma la cattiveria dei biancocelesti e gli interventi decisivi di Provedel hanno permesso di portare a casa il successo per 1-0 (il sesto successo in campionato). Tanti gli episodi da moviola.

Milik torna ad allenarsi con la Juve

Dopo 550 giorni di assenza, Arkadiusz Milik è rientrato oggi negli allenamenti del gruppo Juventus. L’attaccante ha partecipato solo a parte della seduta, segnale della cautela dello staff tecnico, che punta a un recupero graduale per evitare ricadute.