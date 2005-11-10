Scamacca 'risponde' a Krstovic: il ballottaggio dei bomber resta vivo in vista del Milan

Gianluca Scamacca non si lascia schiacciare dalla pressione. Non tanto quella legata all’esordio europeo dell’Atalanta contro il Pafos, quanto quella della concorrenza interna con Nikola Krstovic. Dopo aver trascorso il weekend in panchina, osservando il montenegrino stendere il Venezia con una doppietta, il centravanti italiano è tornato titolare in Conference League e ha risposto da protagonista. Una prestazione che tiene apertissimo il duello per una maglia dal primo minuto e alimenta un ballottaggio che, come ammesso dallo stesso Scamacca nel post partita, "tutti gli allenatori vorrebbero".

Scamacca 'risponde' a Krstovic

Se in campionato Krstovic aveva messo in mostra il suo fiuto da scorer, Scamacca ha risposto evidenziando la sua capacità di dialogare con i compagni e creare spazi. Dopo appena 50 secondi, il pallone servitogli dalla destra da Raspadori avrebbe potuto spingere chiunque a cercare subito la conclusione. Il classe 1999, invece, ha dimostrato grande intelligenza tattica, attirando su di sé i difensori, leggendo alla perfezione l’inserimento alle sue spalle di Elmas e liberando il macedone con un velo spettacolare. Un gesto tecnico che ha spianato la strada al gol, di cui vale almeno metà del merito. Poco prima dell’intervallo, poi, Scamacca si è preso anche la soddisfazione personale. Bravo a inserirsi nelle maglie larghissime della retroguardia cipriota, il centravanti nerazzurro ha raccolto il suggerimento di De Ketelaere e non ha lasciato scampo al portiere, chiudendo una serata da protagonista.

A chi la maglia da titolare col Milan?

In vista della trasferta a San Siro contro il Milan di domenica pomeriggio il ballottaggio resta dunque apertissimo. Chi può beneficiarne è senza dubbio Maurizio Sarri che avrà tre giorni per schiarirsi i suoi (dolci) dubbi. La certezza è che l’Atalanta può sorridere: Scamacca e Krstovic sono due risorse diverse, ma entrambe preziose.