È un momento complicato per Gianluca Scamacca. L'attaccante dell'Atalanta non trova continuità e, soprattutto, non riesce più a lasciare il segno sotto porta. L'ultimo gol risale al 15 ottobre contro il Pafos in Conference League. Da allora è iniziato un periodo di difficoltà per un centravanti con qualità importanti e che, per caratteristiche e potenzialità, dovrebbe essere un patrimonio anche della Nazionale.

Il problema però sembra andare oltre il semplice momento negativo. Scamacca non appare perfettamente in sintonia con il calcio di Maurizio Sarri.

Il gioco del tecnico toscano richiede movimenti, tempi e partecipazione alla manovra che evidentemente non esaltano le caratteristiche del centravanti vero come lui. Non è un caso che Sarri stia concedendo sempre più spazio a Krstović, che in questo momento sembra offrirgli maggiori garanzie. Il montenegrino appare più funzionale alle esigenze dell'allenatore e ha saputo sfruttare le occasioni ricevute.

Un peccato perché Scamacca ha un potenziale che non può essere disperso. A 27 anni dovrebbe trovarsi nella fase più importante della propria carriera, anche in prospettiva azzurra.

Continuare a vivere una stagione da comprimario rischia di diventare un problema anche per le sue ambizioni internazionali.

E allora una domanda sorge spontanea: non sarebbe meglio valutare una destinazione diversa già a gennaio? Magari proprio la Juventus, dove Spalletti potrebbe aver bisogno di un centravanti con le sue caratteristiche. Un'operazione che potrebbe dare nuove motivazioni al giocatore e offrire ai bianconeri una soluzione offensiva importante.

Del resto, proprio in casa Lazio abbiamo visto come alcuni attaccanti, lontano dai meccanismi di Sarri, siano riusciti a ritrovare rendimento e fiducia. Non sempre il problema è il valore del calciatore: a volte è semplicemente una questione di compatibilità con le idee dell'allenatore.

Scamacca non può permettersi di perdere altro tempo. Ha bisogno di giocare, segnare e ritrovare entusiasmo. L'Atalanta deve capire se può ancora essere il centravanti ideale per Sarri oppure se sia arrivato il momento di separare le strade. A gennaio potrebbe esserci un'occasione per tutti. Anche per la Juventus.