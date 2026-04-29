Kane protegge il Bayern, ma Rooney esplode: "Inaccettabile, difensori pessimi col PSG"

Wayne Rooney non va per il sottile in merito all'opinione espressa ieri da Harry Kane dopo l'apoteosi di PSG-Bayern, andata delle semifinali di Champions League (5-4) al Parco dei Principi. L'ex bandiera del Manchester United non condivide la visione dell'attaccante del Bayern Monaco che, dopo la sconfitta, ha voluto elogiare il lavoro della difesa della squadra tedesca, nonostante abbia incassato cinque gol.

"I centrali a volte erano a metà campo, a volte in attacco e a volte sulle fasce contro gli esterni. Ho un grande rispetto per loro. È un lavoro davvero duro. Penso che siano stati eccellenti", ha commentato l'ex Tottenham con grande sorpresa di Rooney che, pur affermando di apprezzare molto Kane, non ha badato a replicare come segue.

"Guardate, io amo Harry Kane, ma come può elogiare così i suoi difensori? È inaccettabile. Forse, essendo suoi compagni, cerca di infondere loro fiducia per la prossima settimana", ha analizzato l'ex internazionale inglese. "Penso che la difesa di entrambe le squadre questa sera (ieri, ndr) sia stata davvero pessima, quindi credo che Harry si stia trattenendo un po'". La difesa del Bayern, composta da Tah, Upamecano, Alphonso Davies e Stanisic, è stata completamente superata dalle stelle del PSG. Inoltre, Manuel Neuer non ha effettuato nemmeno una parata.