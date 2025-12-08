Scarpette al chiodo FC: tutti i giocatori che si sono ritirati nel 2025: Busquets e Alba gli ultimi

Con l'Inter Miami che ha vinto la MLS 2025, Sergio Busquets e Jordi Alba hanno chiuso la loro straordinaria carriera in gloria. Due grandi campioni che hanno vinto tutto con Barcellona e Spagna e che sabato hanno giocato la loro ultima partita. Si aggiorna pertanto la lista dei calciatori che appendono le scarpe al chiodo nell'anno solare 2025:

PORTIERI

Steve Mandanda (Francia, 40 anni)

Pepe Reina (Spagna, 42 anni)

DIFENSORI

Jerome Boateng (Germania, 37 anni)

Mattia Caldara (Italia, 31 anni)

Andrea Conti (Italia, 31 anni)

Danilo D'Ambrosio (Italia, 36 anni)

Mario Fernandes (Russia, 35 anni)

Alessandro Florenzi (Italia, 34 anni)

Mats Hummels (Germania, 36 anni)

Simon Kjaer (Danimarca, 35 anni)

Marcelo (Brasile, 36 anni)

Rafinha (Brasile, 39 anni)

Samuel Umtiti (Francia, 31 anni)

Zinho Vanheusden (Belgio, 26 anni)

CENTROCAMPISTI

Antonio Candreva (Italia, 38 anni)

Fernandinho (Brasile, 40 anni)

Joan Gonzalez (Spagna, 23 anni)

Jakub Jankto (Repubblica Ceca, 29 anni)

Gregorsz Krychowiak (Polonia, 35 anni)

Erik Lamela (Argentina, 33 anni)

Felipe Melo (Brasile, 41 anni)

Miralem Pjanic (Bosnia Erzegovina, 35 anni)

Ivan Rakitic (Croazia, 37 anni)

Riccardo Saponara (Italia, 33 anni)

ATTACCANTI

Mirco Antenucci (Italia, 40 anni)

José Maria Callejon (Spagna, 38 anni)

Francesco Caputo (Italia, 37 anni)

Bas Dost (Olanda, 36 anni)

Dries Mertens (Belgio, 38 anni)

Mauro Zarate (Italia, 37 anni)