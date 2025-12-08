Busquets si ritira: rimangono solo cinque campioni del mondo del 2010 ancora in attività

Con il ritiro di Sergio Busquets, che ha chiuso la carriera vincendo la MLS con l'Inter Miami insieme ai vecchi compagni di squadra Messi, Suarez e Jordi Alba, la nazionale spagnola perde uno dei suoi pilastri storici. Tra i campioni del mondo del 2010 in Sudafrica, ora restano in attività solo cinque giocatori: Raúl Albiol, Javi Martínez, Sergio Ramos, Pedro e Juan Mata. Busquets, centrocampista centrale, fu fondamentale per il successo della squadra di Del Bosque, nonostante le critiche ricevute dopo la sconfitta all’esordio contro la Svizzera. In nazionale ha collezionato 143 presenze e due gol.

Anche Jordi Alba, che ieri ha annunciato il suo ritiro, chiude una carriera internazionale importante: pur non avendo conquistato il Mondiale, ha vinto Euro 2012 e Nations League, totalizzando 93 presenze e nove gol, tra cui uno nella finale dell’Europeo. Tra i cinque superstiti del Mondiale sudafricano, Ramos gioca nei Rayados, Javi Martínez nell’Al Bidda, Albiol al Pisa, Pedro alla Lazio e Mata al Melbourne Victory. La Spagna perde quindi due figure chiave di una generazione che ha fatto la storia del calcio nazionale e non solo, segnando un’epoca di successi memorabili.

Il passaggio di testimone è ormai completo: la Roja si prepara a guardare avanti, con nuovi talenti pronti a scrivere le prossime pagine della nazionale iberica.