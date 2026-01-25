TMW Scatta il caso Romagnoli? La Lazio si è opposta alla cessione, ma ci sono incognite: il punto

Una serata, quella di ieri, che era stata molto delicata e toccante per Alessio Romagnoli, che - tra lacrime e commozione - si era congedato dalla Lazio e soprattutto dai tifosi biancocelesti, avendo in mano un accordo con la formazione qatariota guidata da Roberto Mancini, l'Al Sadd. A confermare l'addio di uno dei leader della compagine capitolina, anche il trainer Maurizio Sarri: "Sostituirlo in questo momento è impossibile, è quello che aveva la leadership della mia linea difensiva. Per trasmettere a un giocatore nuovo quello che sa lui ci vorrebbero mesi".

Insomma, una cessione non gradita al mister, che ha fatto forse scattare qualcosa nella proprietà del club, che oggi, con un comunicato ufficiale, ha smentito la cessione: "la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo", si legge. Decisione tardiva? Difficile adesso dirlo, ma quel che c'è di certo è che la strada si mette in salita.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la volontà di sposare un nuovo progetto non manca in Romagnoli, che ha tutti gli estremi dal Qatar, mancano alcuni piccoli dettagli, ma con questi manca anche il via libera della Lazio, che a questo punto difficilmente arriverà, anche visto il momento non facile che sta vivendo la società. Il giocatore e il suo entourage, però, continueranno a trattare per la risoluzione della vicenda, seguendo le esigenze del classe 1995, ma probabilmente tutto si protrarrà di svariati giorni anche se un minimo di possibilità per la fumata bianca rimane. Non resta che attendere.