Romagnoli saluta tutti dopo Lecce. Ma la Lazio smentisce: "Non è sul mercato, resta con noi"

Incredibile quanto sta succedendo in casa Lazio. Alessio Romagnoli sembrava ad un passo dalla cessione all'Al Sadd di Mancini, tanto che ieri lui aveva salutato tutti i tifosi presenti al Via Del Mare dopo la gara pareggiata 0-0 contro il Lecce e anche Sarri aveva confermato nella conferenza post partita come il difensore fosse ormai un suo ex calciatore.

Oggi, tuttavia, la società biancoceleste ha smentito la cessione attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club. "La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste", si legge, poi aggiunge: "Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra".