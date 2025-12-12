Schwoch analizza il ko del Napoli: "Deve ripartire lavorando come fatto dopo Bologna"

Ai microfoni di Radio TuttoNapoli, per commentare l'attualità di casa azzurri, è intervenuto l'ex attaccante e oggi opinionista Stefan Schwoch. Queste le sue parole: "Il Napoli dopo il ko a Lisbona deve ripartire come già aveva fatto contro il Bologna. Se ne esce così. Ovvero con tanto lavoro e cercando di capire i motivi di una sconfitta che dopo cinque vittorie di fila ci può anche stare. La Champions non è mai facile. Il lavoro è sempre la soluzione a ogni problema. Ma secondo me ripeto una sconfitta ci sta e non c'è problema. Il Benfica ha approcciato alla partita meglio del Napoli. Aveva già creato pericoli prima del gol. La squadra di Mourinho era anche all'ultima spiaggia".

Su Hojlund

"Penso che stia facendo bene. Veniva da un periodo dove giocava poco allo United. Come succede spesso quando ritorni protagonista, è partito subito forte, poi un po' si è appannato dopo l'infortunio, quindi è tornato al gol e comunque non può fare doppietta ogni domenica. Per me è un giocatore che al Napoli farà non comodo ma comodissimo. L'unico problema che ci può essere è che quando rientrerà Lukaku vedremo Conte se giocherà con due punte o si alterneranno".

Su Lucca

"Sta attraversando un periodo non dei più belli della sua carriera. Si è ritrovato una piazza importante come Napoli, una piazza dove chiedono molto di più rispetto a Udine dove la salvezza è l'obiettivo. Quindi quando giochi a Napoli la pressione è tanta. Lui non è partito bene e perciò deve trovare la forza di poter reagire a questo periodo. Se vuoi giocare in grosse piazze questa è la pressione che devi portarti addosso tutti i giorni e tutte le volte che entri in campo. Per questo esistono le categorie nel calcio".